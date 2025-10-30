 |  Giriş 
EUROMETAL: Dağıtım faaliyetleri istikrar kazansa da sürdürülebilir toparlanmaya yönelik güven hala zayıf

Perşembe, 30 Ekim 2025 12:30:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik, Boru ile Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonunun (EUROMETAL) Ekim ayına yönelik son Piyasa Beklenti Anketi, Avrupalı çelik distribütörlerinin beklentilerinin temkinli olduğunu ortaya koyuyor. Aylar süren düşüşün ardından mevcut piyasa faaliyetleri istikrar kazanmış gibi görünse de sürdürülebilir toparlanmaya yönelik güven halen zayıf. Sektör, yılın son çeyreğine girerken kırılgan talep, belirsiz görünüm ve savunma stratejileriyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor.

Çelik sektörüne yönelik dağıtım faaliyetleri Ekim ayında yatay seyretti ve böylece iki ay üst üste bozulma yaşanmadı. Faaliyet seviyesi halen nötr kabul edilen eşiğin biraz altında olsa da bu istikrarlı tablo yaz aylarında görülen sert düşüşün ardından piyasanın muhtemelen dip seviyesine ulaştığını gösteriyor.

Dördüncü çeyrek için görünüm hafifçe zayıfladı

Ankete göre bir sonraki çeyreğe yönelik beklentiler hafifçe geriledi ve Eylül ayında gözlenen temkinli iyimserlik tersine döndü. Beklentilerdeki zayıflama, talep ve AB'nin başlıca pazarlarındaki ekonomik koşullar konusundaki belirsizliğin devam ettiğini ve distribütörlerin bekle-gör yaklaşımını sürdürdüğünü gösteriyor.

Stoklara yönelik beklentiler ise büyük ölçüde değişmedi. Çoğu distribütör temkinli bir stok stratejisi izliyor ve tonajların yatay kalmasını bekliyor. Ancak fiyat beklentileri üst üste üçüncü ayda yükselerek 2025 ilkbaharının başından bu yana en güçlü pozitif değeri gösterdi.

Bu trend, distribütörlerin dördüncü çeyrekte daralan arz ve stok döngüleri nedeniyle önümüzdeki aylarda ılımlı fiyat artışları beklediklerine işaret ediyor.

Fiyat beklentilerindeki iyileşmeye rağmen sektör temkinli 

Ekim ayı anketi, faaliyetlerdeki görece istikrara rağmen sektörde ileriye dönük güvenin halen zayıf seyretiğini ve piyasa oyuncularının genel olarak bekle-gör modunda olduğunu gösteriyor. Fiyatlara ilişkin beklentiler iyileşse de distribütörler cansız talep ve sınırlı toparlanma görünümü nedeniyle temkinli kalmaya devam ediyor.

EUROMETAL’e göre bu temkinli iyimserliğin devam etmesi, yıl sonuna doğru talep toparlanırsa piyasada konsolidasyonun başlangıcı olabilir.


