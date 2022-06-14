EUROMETAL: AB’li distribütörlerin çelik sevkiyatları Ocak-Nisan döneminde düştü

Salı, 14 Haziran 2022 12:07:39 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik ve Metal Distribütörleri Birliği EUROMETAL tarafından yayımlanan son rapora göre, Avrupa yassı mamul servis merkezlerinin son kullanıcı sektörlere yaptığı çelik sevkiyatları bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %0,4 düşüş gösterdi. Bu yılın ilk üç ayında sevkiyatlar yıllık %2,3 artmıştı.

Sevkiyat günleri açısından bakıldığında, AB çelik servis merkezlerinin stokları bu yılın Nisan ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 59 günlük stoka kıyasla 79 günlük stok seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk beş ayında, birden fazla ürün bulunduran distribütörler tarafından yapılan sevkiyatlar inşaat demiri hariç tüm ürünler için düştü. Söz konusu dönemde toplam çelik sevkiyatları yıllık %10,5 geriledi.

Sevkiyat günleri açısından bakıldığında, geçtiğimiz yılın Nisan ayında 85 günlük stokları bulunan distribütörlerin, bu yılın Nisan ayında 101 günlük stoklarının bulunduğu belirtildi.