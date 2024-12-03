Scandinavian Steel, GreenIron üretimi doğrudan indirgenmiş demirin distribütörlüğünü yapacak

İsveç merkezli girişim GreenIron yerel çelik distribütörü Scandinavian Steel AB ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Scandinavian Steel, GreenIron’ın Sandviken’deki tesisinde fosil yakıt kullanmadan üretilecek doğrudan indirgenmiş demirin özel distribütörü olacak.

Anlaşmaya göre hidrojenle üretilen doğrudan indirgenmiş demir, İskandinavya ve Avrupa pazarlarına sunulacak. Sandviken tesisindeki ticari üretimin 2025 yılının başında başlaması planlanıyor.

Scandinavian Steel’in Operasyon Direktörü Peter Witz, “Bu iş birliği yalnızca bizim şirketimiz için değil aynı zamanda tüm sektör için bir kilometre taşı. Müşterilerimize fosil yakıt kullanılmadan üretilen doğrudan indirgenmiş demir sunmamız hayati önem taşıyor. Bu çığır açan ürünü piyasaya sunacak ilk distribütör olduğumuz için gurur duyuyoruz,” dedi.