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EUROMETAL: AB’li distribütörlerin çelik sevkiyatları Ocak-Haziran döneminde düştü

Salı, 16 Ağustos 2022 10:42:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik ve Metal Distribütörleri Birliği EUROMETAL tarafından yayımlanan son rapora göre, Avrupa yassı mamul servis merkezlerinin son kullanıcı sektörlere yaptığı çelik sevkiyatları bu yılın Ocak-Haziran döneminde yıllık %1,1 düşüş gösterdi. Bu yılın ilk beş ayında sevkiyatlar yıllık %0,1 artmıştı.

Sevkiyat günleri açısından bakıldığında, AB çelik servis merkezlerinin stokları bu yılın Haziran ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 53 günlük stoka kıyasla 79 günlük stok seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk altı ayında, birden fazla ürün bulunduran distribütörler tarafından yapılan sevkiyatlar tüm ürünler için düştü. Söz konusu dönemde toplam çelik sevkiyatları yıllık %12,8 geriledi. Bu yılın ilk beş ayında sevkiyatlar yıllık %11 azalmıştı.

Yalnızca Haziran ayında, distribütörlerin stokları inşaat demiri, çelik levha ve boru hariç Mayıs ayına kıyasla %2,3 düşerken, profil ve ticari profil hariç yıllık %4,4 artış kaydetti.


Etiketler: Ticari Profil Boru Profil İnşaat Demiri Levha Yassı Ürünler Uzun Ürünler Borular Avrupa Birliği Dağıtım 

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