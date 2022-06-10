EUROFER parlamentonun iklim paketine ilişkin kararından memnun değil

Cuma, 10 Haziran 2022 15:19:46 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Parlamentosu, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulanması ve Emisyon Ticareti Sistemi’nin revizyonu da dahil olmak üzere Fit-for-55 iklim paketiyle ilgili yasa tekliflerini reddetti. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), parlementonun bu kararının mevcut yasa tekliflerinin revize edilmesine ihtiyaç duyulduğundan hayal kırıklığı yarattığını ve bu kararın ne iklim için ne de sektörün iklim geçişi için iyi olduğunu belirtti.

Parlamento üyelerinin çoğunluğu çelik sektörünün önümüzdeki yıllar için iklim geçişini destekleyen değişiklikleri kabul etmişti. Bu şekilde bir yandan Avrupa’da üretilen çelik karbondan arındırılıp rekabetçi tutulurken, diğer yandan risk altındaki 30.000 kişilik istihdam kurtarılabilirdi.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Avrupa Parlamentosu üyeleri arasındaki müzakerelerin yakında yeniden başlamasını ve endişelerimizi giderecek, sektörü sürdürülebilir bir şekilde karbondan arındırmamıza ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın ihracat da dahil olmak üzere karbon kaçağını etkin bir şekilde önlemesine yardımcı olacak bir çözümün bulunmasını umuyoruz,” dedi.