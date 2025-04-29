 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER...

EUROFER & EUROMETAL: Avrupa çelik tedarik zincirinin desteklenmesi gerekiyor

Salı, 29 Nisan 2025 12:34:43 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ve Avrupa Çelik, Boru ve Metal Distribütörleri Birliği (EUROMETAL), Avrupa’nın çelik ve çelik kullanan sektörlerine yönelik desteği artırmayı amaçlayan olası iş birliklerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Her iki birlik de güçlü bir üretim merkezinin stratejik özerklik için elzem olduğunu ve çelik üretimi ile çelik işleme dahil olmak üzere çelik tedarik zincirinin tamamından oluştuğunu ifade etti. Çelik ve Metal Eylem Planı’nın iyi bir başlangıç olmasına rağmen etkin düzenleyici çerçevelere ihtiyaç duyulduğunu, tüm değer zincirinde bilgi ile görüş paylaşımının, politikaların ve önlemlerin hazırlanması ve uygulanmasını bir adım ileri taşıyacağını dile getirdi.

AB’de teslimatların yaklaşık 50’sini oluşturan EUROMETAL’in bölgedeki çelik işleme piyasasının önemli bir bölümünü temsil ettiği belirtildi. Çelik işleyicilerinin rekabet gücünü korumak için ciddi zorluklarla karşı karşıya oldukları ve daha güçlü bir desteğe ihtiyaç duydukları paylaşıldı. Özellikle son kullanıcı sektörlerde çelik müşterilerinde yaşanan düşüşün, Avrupa’nın tüm endüstriyel ekosisteminin önünde daha büyük riskler oluşturduğu kaydedildi. Bu nedenle çelik tedarik zincirinin zayıflamasının çelik işleme, ara tedarikçiler ve imalat sektörlerinde 13,6 milyon doğrudan istihdamı tehdit altına soktuğu ve bu durumun Avrupa’nın sanayisizleşmesinin yanı sıra Ar-Ge kapasitelerinin başka yerlere taşınması, inovasyon merkezlerinin kaybı ve dış piyasalara bağımlılığın artışı gibi durumlara sebebiyet verebileceği vurgulandı.

EUROMETAL Başkanı Alexander Julius, “AB’nin çelik ve çelik kullanan sektörleri tehlike altında. Avrupalı politika yapıcıların, sektörümüzün tedarik ve değer zincirinin tamamına odaklanması gerekiyor. EUROFER ve EUROMETAL’in ortak çabaları, bu önemli konunun temelini oluşturacak,” dedi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Liberty Galati’nin 5 No’lu yüksek fırınında teknik sorunlar devam ediyor

28 Nis | Çelik Haberler

Kuveyt Vallourec'ten OCTG boru temin edecek

28 Nis | Çelik Haberler

Romanyalı yassı mamul üreticisi planlanan tarihte üretime başlayamadı, spot fiyatlar yatay

25 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal France 600 kişiyi işten çıkaracak

25 Nis | Çelik Haberler

Třinecké Železárny çelik üretimini karbondan arındırma planlarını erteliyor

25 Nis | Çelik Haberler

Avrupa’da uzun mamul fiyatları değişmedi, piyasa durgun

24 Nis | Uzun Ürünler ve Kütük

Hydnum Steel’e 60 milyon €’luk finansman sağlandı

24 Nis | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi ilk çeyrekte %12,5 azaldı

24 Nis | Çelik Haberler

İtalya’nın ham çelik üretimi Mart’ta %6 yükseldi

22 Nis | Çelik Haberler

IMF: Ticari gerilimlerin artmasına rağmen küresel resesyon beklenmiyor

22 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis