EUROFER & EUROMETAL: Avrupa çelik tedarik zincirinin desteklenmesi gerekiyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ve Avrupa Çelik, Boru ve Metal Distribütörleri Birliği (EUROMETAL), Avrupa’nın çelik ve çelik kullanan sektörlerine yönelik desteği artırmayı amaçlayan olası iş birliklerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Her iki birlik de güçlü bir üretim merkezinin stratejik özerklik için elzem olduğunu ve çelik üretimi ile çelik işleme dahil olmak üzere çelik tedarik zincirinin tamamından oluştuğunu ifade etti. Çelik ve Metal Eylem Planı’nın iyi bir başlangıç olmasına rağmen etkin düzenleyici çerçevelere ihtiyaç duyulduğunu, tüm değer zincirinde bilgi ile görüş paylaşımının, politikaların ve önlemlerin hazırlanması ve uygulanmasını bir adım ileri taşıyacağını dile getirdi.

AB’de teslimatların yaklaşık 50’sini oluşturan EUROMETAL’in bölgedeki çelik işleme piyasasının önemli bir bölümünü temsil ettiği belirtildi. Çelik işleyicilerinin rekabet gücünü korumak için ciddi zorluklarla karşı karşıya oldukları ve daha güçlü bir desteğe ihtiyaç duydukları paylaşıldı. Özellikle son kullanıcı sektörlerde çelik müşterilerinde yaşanan düşüşün, Avrupa’nın tüm endüstriyel ekosisteminin önünde daha büyük riskler oluşturduğu kaydedildi. Bu nedenle çelik tedarik zincirinin zayıflamasının çelik işleme, ara tedarikçiler ve imalat sektörlerinde 13,6 milyon doğrudan istihdamı tehdit altına soktuğu ve bu durumun Avrupa’nın sanayisizleşmesinin yanı sıra Ar-Ge kapasitelerinin başka yerlere taşınması, inovasyon merkezlerinin kaybı ve dış piyasalara bağımlılığın artışı gibi durumlara sebebiyet verebileceği vurgulandı.

EUROMETAL Başkanı Alexander Julius, “AB’nin çelik ve çelik kullanan sektörleri tehlike altında. Avrupalı politika yapıcıların, sektörümüzün tedarik ve değer zincirinin tamamına odaklanması gerekiyor. EUROFER ve EUROMETAL’in ortak çabaları, bu önemli konunun temelini oluşturacak,” dedi.