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EUROFER: Avrupa çelik sektörünü ve istihdamını korumak için acil önlem gerekiyor

Perşembe, 20 Ekim 2022 14:19:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Avrupa Sosyal Ortakları ve industriAll European Trade Union ile yayımladığı ortak bildiride, Avrupa çelik sektörü ile istihdamını korumak ve karbonsuz, uluslararası rekabet gücüne sahip çelik sektörü oluşturmak için acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Bildiriye göre, Avrupa çelik sektörü 2,2 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor. Enerji, hammadde ve maliyet krizleri, sektörü ve istihdamı korumak için ulusal ve Avrupa düzeyinde desteğin her zamankinden daha önemli olduğunu gösteriyor.

Avrupa çelik sektörü enerji ve karbon maliyetleri nedeniyle diğer çelik üreten bölgelere kıyasla çok daha yüksek faturalarla karşı karşıya kalıyor. Enerji krizinin ortaya çıkmasına neden olan Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, bu iki ülkeden demir cevheri gibi geleneksel hammadde tedarikinin azalmasına veya durmasına, Avrupalı ​​şirketlerin çok daha yüksek maliyetlerle başka pazarlardan hammadde temin etmesine neden oldu. Buna ek olarak, AB’deki işçiler ve vatandaşlar %10 oranındaki enflasyonla karşı karşıya.

Bildiride, “Yeşil ve dijital geçişler hiç bu kadar zor olmamıştı. Bu geçişlerin hiçbir çelik işçisi veya bölge geride bırakılmadan başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için ek yatırım ve desteğe ihtiyaç duyulacak,” ifadesi yer alıyor.

Avrupa Sosyal Ortakları, şirketlerden hem tesislerine hem de çalışanlarına yatırım yapmaya devam etmesini, kamu yetkililerinden ise endüstriyel karbonsuzlaştırma projelerini ve ilgili enerji altyapısını desteklemesini istedi. Ayrıca doğal gaz ile elektrik fiyatlarını sınırlayan ve arz güvenliğini sağlayan kısa vadeli acil çözümlerin uygulanması talep ediliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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