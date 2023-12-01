EUROFER: AB’nin Rusya’ya yönelik mevcut yaptırımlarını hafifletmesi tarihi bir hata olur

Cuma, 01 Aralık 2023 13:54:34 (GMT+3) | İstanbul

AB Konseyi birliğe üye birkaç ülkeden Rusya’dan yarı mamul ithalatına uygulanacak yasaktan muaf tutulmaya ilişkin talep aldı. Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Rusya çıkışlı yarı mamule yönelik AB yaptırımların hafifletilmesinin olumsuz etki yaratacağını belirterek konseyden talepleri reddetmesini istedi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere AB’nin Rusya’dan slab ve kütük ithalatına yönelik yasağı sırasıyla 2024 yılının Ekim ve Nisan aylarından itibaren geçerli olacak.

Birlik, Rusya’dan ucuza çelik ithal edilirken bir yandan da ülkenin askeriye ve ilgili sektörlerine tedarik sağlanmasına destek olan mevcut durumun sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca EUROFER’e göre Rusya çıkışlı yarı mamullere yönelik yaptırımların uygulanmaması AB yerel çelik piyasasında haksız rekabete ve adaletsiz şartlar oluşmasına neden oluyor.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Rusya’ya yönelik mevcut AB yaptırımlarının hafifletilmesi Avrupa piyasasına zarar verebilecek tarihi bir hata olur,” dedi.