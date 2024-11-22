Metinvest ve İtalya hükümeti Piombino’da yeşil çelik projesi için ortaklık yaptı

Metinvest ve İtalya hükümeti, Piombino’da yeşil çelik tesisi kurmak için bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma, Roma’da İtalya ve Ukrayna hükümetleri arasında gerçekleşen toplantıda resmiyete döküldü.

2,5 milyar $ değerinde olacağı tahmin edilen ve 2024’ün Nisan ayında imzalanan ön anlaşma doğrultusunda planlanan projede Tuscany ile Piombino bölgeleri, Danieli Officine Meccaniche ve Metinvest-Adria rol oynayacak. Kuzey Tiren Denizi Limanlar Dairesi, 18 Ekim tarihinde projenin kendi kalkınma planlarıyla uyumlu olduğunu belirtti. Bununla birlikte Metinvest-Adria, sanayi bölgelerine erişim için JSW Steel Italia ile anlaşmaya vardı.

Yıllık 2,7 milyon mt kapasiteye sahip olması planlanan tesiste elektrik ark ocağında üretim yapılacak ve Ukrayna’dan gelen hurda, pik demir ve doğrudan indirgenmiş demirle birlikte geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılacak. 2025’in başında arazi ıslahını ve liman altyapılarında gerçekleştirilecek iyileştirmeleri belirleyen bir program yayımlanması bekleniyor.

Metinvest CEO’su Yuriy Ryzhenkov, “Ortaklık anlaşması, Avrupa’daki en sürdürülebilir tesislerden birinin kurulması yönünde çok önemli bir adım oldu. Proje sayesinde İtalya sanayisi ile Ukrayna’nın madencilik faaliyetleri güçlenecek ve uluslararası ortaklıkların sanayide sürdürülebilirliği sağlama yolunda ne kadar faydalı olduğu görülecek,” ifadelerini kullandı.

Tesis inşaatının 2025'te, çelik üretiminin ise 2027'nin sonunda başlaması bekleniyor.