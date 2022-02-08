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EUROFER: AB’nin çelik boru üretimi 2022’de %2,1 artacak, 2023’te %1,5 düşecek

Salı, 08 Şubat 2022 14:46:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 birinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB çelik boru sektörü üretimi yıllık %8,4 artış göstererek art arda üçüncü kez yükseldi.

EUROFER’in raporuna göre, bazı enerji tüketen bölgelerdeki ekonomik toparlanmanın etkisiyle enerji fiyatlarındaki artışların da yansıttığı petrol ve doğal gaz talebine yönelik iyi beklentiler sayesinde petrol ve doğal gaz sektöründen gelen geniş kaynaklı boru talebinin artmaya devam etmesi bekleniyor. Küresel petrol talebindeki son toparlanmanın, ekonomik durumun daha da kötüleşmeyeceği varsayımıyla 2022 yılında üretim üzerinde bazı olumlu etkiler yaratacağı düşünülüyor. İnşaat sektöründen gelen talep toparlanacak gibi görünüyor. Ancak otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen boru talebinin, üretim faaliyetleri yüksek seviyelere geri dönse ve tedarik zinciri aksaklıkları çözülse bile nispeten zayıf seyredeceği tahmin ediliyor. Buna ek olarak AB’deki çelik boru pazarları üzerindeki ithalat baskısı, özellikle emtia segmenti için yüksek seyretmeye devam edecek.

EUROFER AB’deki çelik boru üretiminin 2022 yılında %2,1 oranında artmasını ve ardından 2023 yılında %1,5 düşmesini bekliyor.


Etiketler: üretim  Avrupa Birliği  boru  borular  |  benzer haberler »


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