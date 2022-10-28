EUROFER: AB çelik boru üretimine yönelik tahminleri düşürdü

Cuma, 28 Ekim 2022 11:54:42 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 dördüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde AB’nin çelik boru sektörü üretimi, savaştan kaynaklanan aksaklıklar ve süregelen tedarik zinciri sıkıntılarına rağmen yıllık %3,1 artış gösterdi.

EUROFER’in raporuna göre, savaştan kaynaklanan aksaklıklar projelerin ertelenmesine neden oldu ve ürün bulunabilirliğini etkiledi. Enerji fiyatlarında kaydedilen ani artışlara rağmen petrol ve doğal gaz sektöründen gelen geniş kaynaklı boru talebinde uzun vadede büyük bir artış beklenmiyor.

Küresel petrol talebindeki son toparlanmanın ise kısa vadede yeni boru hatlarının devreye alınma sürecini hızlandırmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, inşaat sektöründen gelen boru talebinin biraz daha güçlü bir şekilde toparlanacağı, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen boru talebinin ise nispeten zayıf kalacağı düşünülüyor. Buna ek olarak AB çelik boru piyasası üzerindeki ithalat baskısı özellikle emtia segmenti için yüksek seyredecek.

EUROFER AB’deki çelik boru üretiminin 2022 yılında %1,9 artmasını ve 2023 yılında %0,4 oranında düşmesini bekliyor. Daha önce yayımlanan raporda, AB’deki çelik boru üretiminin 2022 yılında %3 ve 2023 yılında %2,7 artış göstereceği tahmin ediliyordu.