EUROFER: AB’nin 2021 yılı çelik boru üretimindeki artışa yönelik tahmin %12,5’e yükseldi

Perşembe, 04 Kasım 2021 14:53:02 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 dördüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde AB çelik boru sektörü üretimi çeyreklik bazda %3,4 ve yıllık %30,7 artış gösterdi. Art arda altı defa kaydedilen çeyreklik düşüşün ardından düşüş eğilimi ilk çeyrekte tersine dönmeye başladı.

EUROFER’in raporuna göre, petrol ve doğal gaz talebine yönelik iyi beklentiler sayesinde petrol ve doğal gaz sektöründen gelen geniş kaynaklı boru talebinin artması bekleniyor. Küresel petrol talebindeki son toparlanmanın bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren üretim üzerinde bazı olumlu etkiler yaratacağı düşünülüyor. İnşaat sektöründen gelen talep toparlanacak gibi görünüyor. Ancak, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen boru talebinin, üretim faaliyetleri yüksek seviyelere geri dönse ve tedarik zinciri aksaklıkları çözülse bile çok güçlü olmayacağı tahmin ediliyor. Buna ek olarak, AB’deki çelik boru pazarları üzerindeki ithalat baskısı, özellikle emtia segmenti için yüksek seyretmeye devam edecek. Boru sektörünün üretimindeki toparlanmanın 2021 yılı boyunca her çeyrekte devam etmesi bekleniyor.

EUROFER, AB’deki çelik boru üretiminin 2021 yılında %12,5 oranında toparlanmasını ve ardından 2022 yılında %2,3 artmasını bekliyor. Bir önceki tahminde artış oranları sırasıyla %9,8 ve %4,6 seviyelerinde yer alıyordu.