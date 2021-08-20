EUROFER: AB çelik boru üretimi 2021’de %9,8 toparlanacak, 2022’de %4,6 artacak

Cuma, 20 Ağustos 2021 11:54:59 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 üçüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın birinci çeyreğinde AB çelik boru sektörü üretimi yıllık %0,7 ve çeyreklik bazda %0,7 düşüş gösterdi. Bu da, kaydedilen yedinci çeyreklik düşüş oldu. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB çelik boru sektörü üretimi, karantina önlemlerinin kaldırılmasına rağmen yıllık %11,7 düşerken, dördüncü çeyrekte üretim %8 düşüş göstermişti.

EUROFER, pandemi bu yılın üçüncü çeyreğinde hafiflerse, AB çelik boru sektörünün 2021 yılında toparlanacağını tahmin ediyor. Birlik, petrol ve doğal gaz sektöründen gelen geniş kaynaklı boru talebinin iyileşerek bu yılın üçüncü çeyreğinde AB’deki çelik boru üretimini olumlu yönde etkilemesini bekliyor.

EUROFER’in raporuna göre, inşaat sektöründen gelen talep de toparlanacak. Ancak, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen boru talebinin bu sektörlerde üretim yüksek tarihsel seviyelere geri getirilse ve tedarik zincirindeki aksaklıklar çözülse de çok güçlü olmayacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, AB çelik boru pazarları üzerindeki ithalat baskısı yüksek seyretmeye devam edecek.

EUROFER, AB’deki çelik boru üretiminin 2021 yılında %9,8 oranında toparlanmasını ve ardından 2022 yılında %4,6 artmasını bekliyor.