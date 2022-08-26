﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

EUROFER: AB’nin çelik boru üretimi 2022’de %3 ve 2023’te %2,7 artacak

Cuma, 26 Ağustos 2022 16:47:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 üçüncü çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde AB çelik boru sektörü üretimi yıllık %5 artış göstererek art arda dördüncü kez yükseldi. 2021 yılın da ise AB çelik boru sektörü üretimi 2020 yılında pandemi nedeniyle kaydedilen %14,4’lük düşüşün ardından %10,6’lık toparlanma gösterdi.

EUROFER’in raporuna göre, enerji fiyatlarında kaydedilen ani artışlara rağmen petrol ve doğal gaz sektöründen gelen geniş kaynaklı boru talebinde uzun vadede büyük bir artış beklenmiyor. Küresel petrol talebindeki son toparlanmanın ise kısa vadede yeni boru hatlarının devreye alınma sürecini hızlandırmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, inşaat sektöründen gelen boru talebinin biraz daha güçlü bir şekilde toparlanacağı, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen boru talebinin ise nispeten zayıf kalacağı düşünülüyor.

EUROFER AB’deki çelik boru üretiminin 2022 yılında %3 ve 2023 yılında %2,7 oranında artmasını bekliyor.


Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Çelik Üretimi Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları çoğunlukla hafif düşüşler gösterdi

26 Ağu | Boru

ABD kaynaklı standart boruya yönelik hile soruşturması için ön karar açıkladı

26 Ağu | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları yatay seyretti

24 Ağu | Boru

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Ağustos ortasında %0,4 düştü

24 Ağu | Çelik Haberler

ABD’de yerel kutu profil fiyatları halen sabit

24 Ağu | Boru

ABD’de yerel standart boru fiyatları yatay seyretti

24 Ağu | Boru

Tokyo Steel Eylül ayı yerel çelik fiyatlarını yavaş talep ve küresel piyasadaki baskı sonucu %4,9-6,5 düşürdü

22 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 8-14 Ağustos döneminde belirli bir aralıkta dalgalandı

22 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Haziran ayında %1,1 arttı

22 Ağu | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun satış gelirleri ilk yarıda arttı, fiyatların yükselmesi bekleniyor

19 Ağu | Çelik Haberler