EUROFER: AB’nin çelik boru üretimi 2022’de %3 ve 2023’te %2,7 artacak

Cuma, 26 Ağustos 2022 16:47:47 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 üçüncü çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde AB çelik boru sektörü üretimi yıllık %5 artış göstererek art arda dördüncü kez yükseldi. 2021 yılın da ise AB çelik boru sektörü üretimi 2020 yılında pandemi nedeniyle kaydedilen %14,4’lük düşüşün ardından %10,6’lık toparlanma gösterdi.

EUROFER’in raporuna göre, enerji fiyatlarında kaydedilen ani artışlara rağmen petrol ve doğal gaz sektöründen gelen geniş kaynaklı boru talebinde uzun vadede büyük bir artış beklenmiyor. Küresel petrol talebindeki son toparlanmanın ise kısa vadede yeni boru hatlarının devreye alınma sürecini hızlandırmayacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, inşaat sektöründen gelen boru talebinin biraz daha güçlü bir şekilde toparlanacağı, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen boru talebinin ise nispeten zayıf kalacağı düşünülüyor.

EUROFER AB’deki çelik boru üretiminin 2022 yılında %3 ve 2023 yılında %2,7 oranında artmasını bekliyor.