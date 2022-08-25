EUROFER: AB otomobil üretiminin 2022’de %0,5 düşmesi, 2023’te %4,9 toparlanması bekleniyor

Perşembe, 25 Ağustos 2022 10:41:43 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 üçüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın birinci çeyreğinde AB otomotiv sektörü üretimi, dördüncü çeyrekte kaydedilen %14,6’lık düşüşün ardından %10 ile üst üste üçüncü çeyrek düşüş gösterdi.

Tedarik zinciri sıkıntıları ve sektördeki belirsiz görünüm otomotiv üretimini olumsuz etkiledi. 2022 yılının Şubat ayında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi ise halihazırda kötü olan görünümü daha da kötü hale getirdi.

Özellikle yarı iletken çip sıkıntısı, artan enerji fiyatları ve nakliye maliyetleri olmak üzere arz tarafında süregelen aksaklıklar otomotiv sektörünü önemli ölçüde etkilemeye devam etti. Bu durum aynı zamanda talebin durgun seyretmesine neden oldu. Son verilere göre AB’de binek araç kayıtları aşağı yönlü hareketini sürdürdü. AB’de binek araç kayıtları Haziran ayında yıllık %15,4 düşerken, yılın ilk yarısında %14 geriledi.

2020 yılında pandeminin etkileri nedeniyle kaydedilen %20,4 düşüşün ardından, 2021 yılında otomotiv üretimi %3,4 toparlandı. AB’de otomotiv üretiminin devam eden tedarik zinciri aksaklıkları ve Rusya ile Ukrayna arasında savaş nedeniyle 2022 yılında %0,5 düşmesi bekleniyor. Bu olumsuz faktörlerin 2022 yılının geri kalanında ve en azından 2023 yılının ilk çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. EUROFER tedarik zinciri sıkıntıları ve küresel belirsizlik önemli ölçüde azalırsa 2023 yılında AB’de otomotiv üretiminin %4,9 toparlanacağını tahmin ediyor.