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EUROFER: AB’de otomobil üretimi 2024’ün üçüncü çeyreğinde daha fazla geriledi

Perşembe, 13 Şubat 2025 14:15:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 birinci çeyrek raporuna göre AB’de otomobil üretimi geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık %12,1 düşüş kaydetti. Geçtiğimiz çeyrekte düşüş %7,8 seviyesinde olmuştu.

EUROFER’e göre ekonomik görünüm belirsiz olduğu ve büyüme beklentileri netlik kazanmadığı için talep zayıf kalacak. Küresel piyasada ve başta ABD ile Çin olmak üzere önemli dış piyasalarda talebin toparlanması AB’li araç ihracatçıları için hayati önem taşıyor.

EUROFER, 2024 yılında önceki tahmin olan %6,5’e kıyasla %8,4 daralma kaydedildiğini düşünüyor. 2025 ve 2026 yıllarında %2,1’er büyüme beklenirken, üretim miktarı 2019’da görülen seviyelerin çok altında kalmaya devam edecek.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv Üretim 

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