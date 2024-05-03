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EUROFER AB’nin otomobil üretiminin bu yıl hafifçe düşmesini bekliyor

Cuma, 03 Mayıs 2024 11:20:09 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 ikinci çeyrek raporuna göre AB’de otomobil üretimi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık %2,8 ile üst üste yedinci çeyrekte artmış göstermiş oldu. Üretim bir önceki çeyrekte yıllık %4,8 yükselmişti.

2023 yılının tamamında otomobil üretimi, yatırımların genel olarak azalmasına rağmen yıllık %8,8 artış kaydetti.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında AB’de araç kayıtları yıllık %11,2 artışla 1,7 milyon adet seviyesine çıktı. Başlıca pazarlardan olan Almanya’da araç kayıtları yıllık %11,8, İtalya’da yıllık %11,7, Fransa’da yıllık %11,2 ve İspanya’da yıllık %8,7 artış yaşandığı görüldü.

EUROFER, makroekonomik koşullar ve harcanabilir gelir iyileşene kadar talebin zayıf kalacağını belirtti. Ekonomik görünümün kötüleşmesi ve ekonomik büyüme oranının daha da azalacağı yönündeki beklentiler sebebiyle makroekonomik koşullar ile harcanabilir gelirin iyileşme ihtimali azaldı. Ancak talep esneklik gösterdi.

Birlik, otomobil üretiminin bir önceki raporda tahmin edilen %0,1 artışa kıyasla bu yıl %0,4 azalmasını bekliyor. Ancak üretimin 2018 ve 2019 yıllarında kaydedilen seviyelerin çok altında kalacağı belirtiliyor. Ayrıca otomobil üretiminin 2025 yılında %0,8 artacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Otomotiv Üretim 

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