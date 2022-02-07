EUROFER: AB otomobil üretimi 2022’de %10,3, 2023’te %6 artacak

Pazartesi, 07 Şubat 2022 14:58:00 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 birinci çeyrek raporuna göre, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde AB otomotiv sektörü üretimi ikinci çeyrekte kaydedilen %70,5’lik istisnai artışın ardından %14,4 düşüş gösterdi. Bu düşüş sektörün 2020 yılında görülen düşük seviyelerden beklenenden hızlı bir şekilde toparlandığı dördüncü çeyrekten bu yana kaydedilen pozitif eğilimin sona erdiğini yansıtıyor.

EUROFER’e göre arz tarafında devam eden aksaklıklar, araç tedarikini etkileyen yarı iletken çip sıkıntısı, enerji fiyatları ve nakliye maliyetlerindeki artışlar otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam etti. Bu durum devam eden durgun talebe de katkıda bulundu. Son verilere göre 2021 yılında AB’de binek araç kayıtları yıllık %2,4 düşüşle 9,7 milyon adede geriledi.

EUROFER tedarik zincirinde devam eden aksaklıkların bu yılın ikinci çeyreğinde otomotiv sektörünü etkilemeye devam edeceğini tahmin ediyor. Buna ek olarak harcanabilir gelirdeki bazı gelişmelerin otomobil talebini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

EUROFER AB’deki otomotiv üretiminin 2022 yılında %10,3 oranında toparlanmasını ve ardından 2023 yılında %6 artmasını bekliyor.