EUROFER: AB otomobil üretimi 2021’de %9, 2022’de %12,1 artacak

Çarşamba, 03 Kasım 2021 10:28:08 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 dördüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde AB otomotiv sektörü üretimi, pandemiden dolayı üretimin askıya alındığı geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğindeki rekor düşük seviyelere kıyasla %70,5 artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğince AB otomotiv üretimi benzeri görülmemiş bir şekilde %52,4 düşmüştü.

EUROFER’e göre, arz tarafında devam eden aksaklıklar, enerji fiyatları ve nakliye maliyetlerindeki artışlar, üretim büyümesini önemli ölçüde yavaşlatıyor. Ayrıca, talebin durgun seyretmesi ve belirsizlik de üretimi olumsuz etkiledi. Son verilere göre, bu yılın Eylül ayında binek araç kayıtları yıllık %23 düşerken, Ağustos ayında ticari araç kayıtları yıllık %5,4 düştü. EUROFER’in raporuna göre, otomobil satışlarında kaydedilen büyük düşüş, devam eden yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle araç üretiminin azalmasından kaynaklanıyor. Öte yandan, bu yılın ilk dokuz ayında binek araç kayıtları yıllık %7 arttı.

EUROFER’e göre, tedarik zincirinde devam eden aksaklıklar ilk yarıda otomotiv sektörünü etkilemeye devam etti ve 2022 yılının birinci çeyreğinde de bu etkilerin görülmeye devam etmesi bekleniyor. 2020 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen toparlanma, üretimde çeyreklik bazda keskin artışlara yol açtı, ancak üretim yine de tarihsel olarak düşük seviyelerde seyretti. Pandemi döneminde AB genelindeki genel ekonomik belirsizlik otomobil talebini etkilemeye devam etti.

EUROFER, AB’deki otomotiv üretiminin 2021 yılında %9 oranında toparlanmasını ve ardından 2022 yılında %12,1 artmasını bekliyor.