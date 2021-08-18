EUROFER: AB otomobil üretimi 2021’de %15,3 toparlanacak, 2022’de %7,9 artacak

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 12:25:17 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 üçüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın birinci çeyreğinde AB otomotiv sektörü üretimi %2,8 artarak beklenenden hızlı toparlanma gösterdi.

Salgından dolayı uygulanan karantinaların bir sonucu olarak, 2020 yılının ikinci çeyreğinde otomotiv sektörü üretimi, bazı AB ülkelerinde üretimin neredeyse tamamen durması nedeniyle %52,4 azaldı. Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde, otomotiv sektörü üretimi çeyreklik bazda bir önemli bir toparlanma kaydetti, ancak yıllık %11,2 düştü. Dördüncü çeyrekte de üretimde çeyreklik büyüme görüldü, ancak yıllık %2 artış kaydedildi.

Bu yılın birinci çeyreğinde binek araç kayıtları pandeminin en kötü etkilerinin hissedilmeye başladığı ve hem tesislerin hem de bayilerin geçici olarak kapatıldığı 2020 yılının Mart ayında kaydedilen düşük seviyelere bağlı olarak yıllık %3,2 arttı.

Son verilere göre, bu yılın Haziran ayında binek araç kayıtları, Mayıs ayında kaydedilen %53,4’lük artışın ardından %10,4 arttı. Ancak otomobil satışları, 2019 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1,2 milyon adedin altında yer almaya devam ediyor.

EUROFER’in raporuna göre, AB ülkeleri genelindeki karantinalar ve ulaşım kısıtlamaları sona erse de, tedarik zincirindeki aksaklıklar bu yılın birinci çeyreğinde sektöre malzeme ve bileşen tedariki sağlamayı zorlaştırmaya devam etti.

EUROFER, AB’deki otomotiv üretiminin 2021 yılında %15,3 oranında toparlanmasını ve ardından 2022 yılında %7,9 artmasını bekliyor.