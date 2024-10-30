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EUROFER: 2024 için AB’nin görünür çelik tüketimi beklentileri aşağı yönlü

Çarşamba, 30 Ekim 2024 12:23:01 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2024/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre bu yılın ikinci çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi, bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %3 düşüşün ardından yıllık %1,3 düşerek 34,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Birlik, yıl başında görünümün daha olumlu olması ve çelik talebinde toparlanma beklentilerine bağlı olarak daha önce %1,4 seviyesinde artış tahmin etse de öngörülerini görünür çelik tüketiminin %1,8 gerileyeceği yönünde değiştirdi. Ancak 2025 yılında görünür çelik tüketimindeki artış miktarı, görünümün iyileşmesi ve jeopolitik gerilimin yumuşaması durumunda bir önceki tahmin olan %4,1’ya kıyasla %3,8 seviyesinde yer alacak.

Çelik talebine ilişkin ciddi bir belirsizlik olduğu belirtilirken yılın geri kalanında görünür çelik tüketiminde toparlanma beklenmiyor ve tüketim miktarının pandemi öncesindeki seviyelerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

İkinci çeyrekte çelik kullanan sektörlerin üretimi, inşaat, makine mühendisliği, ev aletleri ve metal eşyalar sektörlerinde devam eden aşağı yönlü hareket ve otomotiv sektörünün de aşağı yönlü seyretmeye başlaması sebebiyle yıllık %2,1 azaldı. Üretim, bir önceki çeyrekte %2,4 gerilemişti. 2024 yılının son iki çeyreğine yönelik beklentiler, inşaat sektöründe devam eden zayıflama ve otomotiv sektöründe görülen düşüşe bağlı olarak %2,7 düşüş görüleceği yönünde. Önceki raporda %1,6 düşüş öngörülmüştü.

Bununla birlikte aynı çeyrekte AB’de yurt içi teslimatlar, 2024 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen %5,6’lık düşüşün ardından %1,7 geriledi.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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