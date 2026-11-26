İspanya basınında yer alan haberlere göre ArcelorMittal Spain, çeşitli teknik testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Gijón tesisindeki yeni elektrik ark ocağını Aralık başında devreye almayı bekliyor.

Ocağa elektrik verilmesi ve hurda yüklenmesi dahil olmak üzere çeşitli testleri başarıyla tamamlayan şirketin, şu anda sıcak deneme çalışmalarının son aşamasında olduğu belirtildi. Aralık başında ilk dökümün gerçekleştirilmesinin ve tesis tam kapasiteyle faaliyete geçene kadar üretimin 2027 yılı boyunca kademeli olarak artırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Teknik zorluklar devreye alınma sürecini geciktirdi

Başlangıçta 2026 yılının ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan ekipmanın devreye alınmasının teknik açıdan karmaşık yapısı nedeniyle birkaç ay geciktiği ifade edildi. Söz konusu ocağın ray ve filmaşin haddehanelerine tedarik edilmek üzere yarı mamul üretim kapasitesinin yıllık 1 milyon mt'un üzerinde yer alacağı vurgulandı.

ArcelorMittal, elektrik ark ocağının ilk etapta karbon emisyonlarını %35'in üzerinde azaltacağının ve geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından yıllık karbon emisyonlarında sağlanan düşüşün 1 milyon mt'a ulaşabileceğinin altını çizdi.