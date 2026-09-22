Çin'in yarı mamul ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %52,07 arttı

Çin gümrük yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Çin'in yarı mamul ihracatı yıllık %52,07 artışla 14,0455 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yalnızca Ağustos ayında Çin'in yarı mamul ihracatı aylık %23,76 düşerken, yıllık %9,17 artışla 1,926 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu veriler, yarı mamulün Çinli çelik üreticileri için fazla sıvı çelik üretimini değerlendirmek ve zayıf yerel çelik talebinin etkisini dengelemek açısından önemli bir ihracat kalemi haline geldiğine işaret ediyor.