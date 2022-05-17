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Enerji yoğun sektörler emisyon hedeflerinde dikkate alınması gereken konulara değindi

Salı, 17 Mayıs 2022 11:54:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) AB’deki enerji yoğun sektörler ile emisyon hedeflerinde dikkate alınması gereken konular hakkında ortak bir bildiri yayınladı.

Buna göre Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesinin (ENVI) 17 Mayıs tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) oylaması öncesinde, enerji yoğun sektörler parlamento üyelerinden gerçekçi ölçütlere, yeterli ücretsiz tahsis seviyelerine, ETS ile CBAM arasındaki etkileşime, dolaylı maliyetler için etkili önlemlere ve orantısız maliyetlere odaklanmasını istedi.

Açıklamaya göre, Fit for 55 iklim hedeflerinin ve özellikle ETS ile CBAM’nin uygulanmasının bir yandan 2030 yılı iklim hedeflerini karşılarken diğer yandan şirketlerin yatırımlarını desteklemesi, etkili karbon kaçağı önlemlerini koruması, orantısız maliyetlerden, kapasite kapanışlarından ve istihdam kayıplarından kaçınması gerekiyor.

AB’nin iklim geçişi Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana daha büyük bir jeopolitik boyut kazanmış olsa da kısa-orta vadeli uygulanmasının her zamankinden daha zor olduğu belirtildi. Artan enerji ve karbon fiyatları, yüksek enflasyon ve hammadde sıkıntısı üretim kesintilere yol açarak yakın gelecekte daha fazla aksaklık yaşanmasına neden olabilir.


Etiketler: Avrupa Birliği çelik üretimi 

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