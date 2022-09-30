EBRD Türkiye’nin GSYİH büyüme tahminini yükseltti, ancak riskler devam ediyor

Cuma, 30 Eylül 2022 12:09:01 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) son Bölgesel Ekonomik Beklentiler Raporu’nda, Türkiye’de iç talebin beklenenden daha güçlü olması ve ihracattaki ılımlı toparlanma nedeniyle ülkenin 2022 yılına yönelik GSYİH büyüme tahminini yükseltti.

Buna göre Türkiye’nin GSYİH büyümesinin, planlanan seçim öncesinde gerçekleşen hükümet harcamaları ve Rusya’ya yapılan ihracatın artmasıyla beklenenin üzerine çıkan ihracatın desteğiyle Mayıs ayında yayımlanan bir önceki raporda kaydedilen %2,5’e kıyasla 2022 yılında %4,5 olması bekleniyor. Ülkeye yönelik 2023 için GSYİH büyüme tahmini değişmeyerek %3,5 seviyesinde yer alıyor.

Rapora göre, Türkiye’deki ekonomik faaliyetler nispeten güçlü kalırken, Türk lirasındaki hızlı değer kaybı ve yüksek enflasyon başlıca riskler olmaya devam ediyor.

Şu anda yaklaşık 15 milyar $ rezerve sahip olan Türkiye’nin artan cari açığı ve 180 milyar $ tutarındaki kısa vadeli dış borcu da endişe yaratıyor.

Banka jeopolitik gerilimler ve gelişmiş ülkelerdeki agresif parasal sıkılaştırma politikaları gibi küresel gerileme risklerinin de Türkiye’nin GSYİH büyümesini etkileme riski taşıdığını belirtti.