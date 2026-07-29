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Eastern Steel Malezya'da yıllık 650.000 mt kapasiteli temperleme hattını devreye aldı

Çarşamba, 29 Temmuz 2026 13:38:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Malezya merkezli çelik üreticisi Eastern Steel Sdn. Bhd., sıcak sac ürünlerinin kalitesini artırmak ve katma değeri yüksek ürün yelpazesini genişletmek üzere kurduğu yeni temperleme hattını devreye aldı.

11 aylık inşaat sürecinin ardından 20 Temmuz tarihinde faaliyete geçen tesis, yıllık 650.000 mt üretim kapasitesine sahip olup 1,2-6,0 mm kalınlığında temperlenmiş şerit ve 1,2-12,0 mm kalınlığında rulo ürünler üretebiliyor.

İlk deneme üretimini başarıyla tamamlayan hattın boyutsal hassasiyet, yüzey kalitesi ve mekanik özellikler bakımından tasarım gerekliliklerini karşıladığı bildirildi. Yeni tesisin şeritlerin yassılığını ve yüzey kalitesini iyileştirmesi, Eastern Steel'in sıcak sac ürün yelpazesini genişletmesi ve şirketin daha yüksek kaliteli uygulama alanlarına açılmasını desteklemesi bekleniyor.

Bununla birlikte Eastern Steel, 11 Ağustos 2025 tarihinde başladığı projenin ekipman kurulumu, devreye alma ve performans testlerini planlanan takvim dahilinde tamamladığını belirtti. Şirket ayrıca Terengganu eyaletinin Kemaman bölgesindeki kompleksinde Malezya'nın tek yerel sıcak rulo sac üretim hattını işletiyor.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Yassı Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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