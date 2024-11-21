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Malezyalı Eastern Steel sıcak rulo sac satışlarına hazır, küresel piyasalarda etkisi şimdilik sınırlı kalacak

Perşembe, 21 Kasım 2024 16:04:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Malezya merkezli Eastern Steel’in üretim hattını faaliyete almasıyla uzun zamandır beklenen Malezya çıkışlı sıcak rulo sac satışları iç piyasada yapılan deneme satışlarının ardından başlamak üzere. Malezya’da ilk defa sıcak rulo sac üretilecek olsa da kaynaklar bu gelişmenin küresel piyasada sıcak rulo sac arzını fazla etkilemesini beklemiyor.

Eastern Steel’in yıllık 700.000 mt olan ham çelik kapasitesi, 2023’ün sonunda 1.380 metreküplük ikinci yüksek fırınını kurmasıyla 2,7 milyon mt’a çıkmıştı. Kaynaklar üreticinin 2 milyon mt kapasiteli yeni sıcak haddeleme hattından yapılacak sıcak rulo sac satışlarının 2024’ün ilk yarısında başlamasını beklese de şirket slab ve kütük satışlarında daha fazla fırsat gördüğü için birkaç defa erteleme oldu. Bununla birlikte Çin’den sıcak rulo sac ihracatı arttığı için sıcak rulo sac piyasasının görünümü de belirsiz kalmıştı. SteelOrbis’e konuşan bir kaynak, “Çin çıkışlı sıcak rulo sac küresel çapta hakimiyetini sürdürüyor. Önümüzdeki sene ayakta kalmaya çalışacağız,” ifadelerini kullandı.

Birkaç kaynak, Eastern Steel’in Kasım ayında test üretimine başlayıp iç piyasaya düşük tonajlı birkaç satış yaptığını doğruladı. Çin merkezli büyük ölçekli bir tüccar, “Aralık ayında dış piyasalara teklif vermeye başlayabilirler. Ancak alıcıların ürünün kalitesini kontrol etmesi ve üreticinin teknik sorunları çözmesi ayları bulacak,” dedi. Başka bir tüccar ise üreticinin bir süredir sıcak rulo sac satmaya hazır olduğunu ancak satışların bu yıl içinde başlayamayabileceğini ifade etti. ASEAN merkezli başka bir üretici olan Endonezyalı Dexin Steel de Temmuz ayında sıcak rulo sac piyasasına giriş yapmıştı. Fakat üretici net bir sıcak rulo sac tedariki sağlayamıyor ve üretim ile kaliteye bağlı zorluklardan dolayı bir satış ağına sahip değil.


Etiketler: Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler Malezya Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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