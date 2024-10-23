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Dünya DRI üretimi Eylül ayında yıllık %2,4 düştü

Çarşamba, 23 Ekim 2024 09:21:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2023 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %91,4'ünü oluşturan 13 ülkede bu yılın Eylül ayında toplam DRI üretimi Ağustos ayına kıyasla %1,2 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %2,4 düşüşle 10,47 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Eylül döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %4,2 artışla 92,34 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Eylül ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,48 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 2,91 milyon mt DRI üretimiyle İran, 611.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan ve 555.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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