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Avustralya metalürjik kömür fiyatlarının 2025-26’ya kadar ortalama 205$/mt’da seyretmesini bekliyor

Salı, 24 Aralık 2024 12:29:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya’nın metalürjik kömür ihracat gelirinin fiyatlardaki düşüşün ihracat tonajındaki artışı dengelemesine bağlı olarak 2025-26 mali yılına kadar 2023-24 mali yılında kaydedilen 54 milyar Avustralya dolarına kıyasla 41 milyar Avustralya doları seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

2025-26 mali yılına ilişkin ihracat geliri tahmini, La Niña soğuk hava dalgasından kaynaklı aksaklık yaşanma ihtimalindeki düşüşün ihracat tonajında artışa beklentisine yol açsa da 2024-25 mali yılına yönelik ihracat fiyatlarının aşağı yönlü revize edilmesi sebebiyle bir önceki raporda kaydedilen 42 milyar Avustralya doları tahminine kıyasla hafifçe düştü.

Metalürjik kömür fiyatları, Eylül çeyreğinde 2022 yılında kaydedilen yüksek seviyelere kıyasla %44 düştükten sonra Ekim ve Kasım aylarında yaklaşık 200$/mt seviyesinde yatay seyretti. Fiyatların 2025-26 mali yılına kadar yaklaşık 205$/mt seviyesinde seyretmesi bekleniyor ancak piyasadaki likidite sıkıntısının yanı sıra çelik ticaret akışının jeopolitik gelişmelere ve ticaret politikalarında yapılacak revizelere bağlı olarak değişkenlik gösterme ihtimali sebebiyle şiddetli şekilde dalgalanabileceği belirtiliyor. Öte yandan Avustralya’nın toplam koklaşabilir taş kömürü üretiminin ve arzının yeni madenlerin devreye alınmasıyla artacağı tahmin ediliyor.

2026 yılına kadar Avustralya çıkışlı birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü fiyatının 2024 yılında kaydedilen tahmini 244$/mt’a kıyasla 205$/mt seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Ayrıca Avustralya’nın metalürjik kömür ihracatının 2023-24 mali yılında kaydedilen tahmini 151 milyon mt’a kıyasla 2025-26 mali yılına kadar 174 milyon mt’a yükselmesi bekleniyor.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya İth/ihr İstatistikleri Görüş 

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