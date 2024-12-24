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Dünya DRI üretimi Kasım ayında yıllık %1,2 geriledi

Salı, 24 Aralık 2024 12:00:03 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2023 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %91,4'ünü oluşturan 13 ülkede bu yılın Kasım ayında toplam DRI üretimi Ekim ayına kıyasla %15,9 ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %1,2 düşüşle 10,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Kasım döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,4 artışla 116,5 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Kasım ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,74 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 4,84 milyon mt DRI üretimiyle İran, 637.000 mt DRI üretimiyle Mısır ve 605.000 mt DRI üretimiyle Suudi Arabistan takip etti.


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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