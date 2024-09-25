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Dünya DRI üretimi Ağustos ayında yıllık %3,3 yükseldi

Çarşamba, 25 Eylül 2024 09:45:31 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) tarafından yayımlanan verilere göre, 2023 yılında dünyadaki doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretiminin %91,4'ünü oluşturan 13 ülkede bu yılın Ağustos ayında toplam DRI üretimi Temmuz ayına kıyasla %3,6 düşüş ve geçen yılın aynı ayına kıyasla %3,3 artışla 10,13 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, dünya DRI üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla %5,8 artışla 72,44 milyon mt oldu.

Worldsteel verilerine göre, bu yılın Ağustos ayında dünyada en çok DRI üretimi gerçekleştiren ülke 4,44 milyon mt DRI üreten Hindistan oldu. Hindistan’ı, 3,01 milyon mt DRI üretimiyle İran, 690.000 mt DRI üretimiyle Rusya ve 588.000 mt DRI üretimiyle Mısır takip etti.


Etiketler: Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

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