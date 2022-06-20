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Dillinger Almanya’da bulunan He Dreiht deniz üstü rüzgar santraline kazıklı temel tedarik edecek

Pazartesi, 20 Haziran 2022 11:15:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman çelik levha üreticisi Dillinger Group, rüzgar türbini üreticisi bağlı kuruluşu Steelwind Nordenham’ın Almanya merkezli EnBW Energie Baden-Württemberg’ün He Dreiht deniz üstü rüzgar santraline 70 metre uzunluğa ve 1.300 ton ağırlığa sahip 64 adet kazıklı temel tedarik edeceğini açıkladı.

Kazıklı temel üretiminin 2023 yılının Ağustos ayında başlanması planlanıyor. Kazıklı temel için kullanılacak yüksek performanslı levha, açık deniz rüzgar sektöründe kullanılmak üzere özel olarak geliştirildi.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Almanya Avrupa Birliği Üretim 

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