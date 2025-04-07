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Diler Holding enerjiye dayalı emisyonunu 2030’a kadar %98 azaltmayı planlıyor

Pazartesi, 07 Nisan 2025 12:12:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Ekonomim’e konuşan Diler Holding Demir Çelik Grubu CSO’su Fatih Gökçe, şirketin 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kullanım oranını büyük ölçüde artırarak Kapsam 2 (enerjiye dayalı) emisyonunu %98 oranında azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Şirketin filmaşin haddehanesinin enerji ihtiyacının %50’sini karşılayan yenilenebilir enerji yatırımını tamamladığını ifade eden Gökçe, tesislerdeki ekipmanlarda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla %20’nin üzerinde enerji verimliliği sağlandığını dile getirdi.

Buna ek olarak mevcut 25 MW’lık güneş enerjisi santrali sayesinde yıllık 15.000 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçen Diler Holding, yeni güneş enerjisi santrali yatırımlarını kısa süre içinde hayata geçirmeyi planlıyor.

Şirketin 2035 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini belirten Fatih Gökçe, çelik üretiminde kullanılan antrasitin kaybını önlemek için gerçekleştirilen son projede yıllık 10.000 ton karbondioksit emisyonu düşüşü sağlandığını ifade etti.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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