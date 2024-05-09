﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Danieli Iraklı Muhaj Baghdad’a yeni kütük döküm ünitesi tedarik edecek

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:25:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından yapılan açıklamada, Irak merkezli şirket Muhaj Baghdad’ın yıllık 500.000 mt kapasiteli üç bantlı sürekli döküm ünitesi sipariş ettiği duyuruldu.

Irak’ın Babil bölgesinde inşa edilecek yeni ünitede inşaat demiri kaliteleri üretileceği ve faaliyetlerin aksamadan sürmesi için Danieli’nin otomasyon sisteminin kullanılacağı belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Iraklı şirket, yine Danieli’den inşaat demiri üretim kapasitesi yıllık 500.000 mt seviyesinde yer alacak termomekanik kontrollü haddehane sipariş etmişti.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Saarstahl düşük karbonlu çelik üretimi için IOC’den demir cevheri temin edecek

09 May | Çelik Haberler

Liberty Ostrava Tameh ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alternatif planını uygulamaya başladı

09 May | Çelik Haberler

Avro bölgesi sanayi üreticileri fiyatları Mart ayında aylık %0,4 düştü

07 May | Çelik Haberler

Avrupa Komisyonu US Steel-Nippon Steel birleşmesini onayladı

07 May | Çelik Haberler

Aperam birinci çeyrekte net zarar kaydetti, AVFÖK’ünün ikinci çeyrekte artmasını bekliyor

07 May | Çelik Haberler

AB’li üreticilerin soğuk rulo ve galvanizli sac fiyatları artsa da kabul görebilir fiyatlar yatay

06 May | Yassı Ürünler ve Slab

EUROFER: AB’de çelik boru üretiminin bu yıl azalması bekleniyor

06 May | Çelik Haberler

SSAB’nin net kârı ve satış geliri birinci çeyrekte azaldı

03 May | Çelik Haberler

İtalya'da yerel hurda fiyatları hafif yukarı yönlü

03 May | Hurda ve Hammadde

Salzgitter Iberdrola’dan yeşil elektrik temin edecek

03 May | Çelik Haberler