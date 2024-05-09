Danieli Iraklı Muhaj Baghdad’a yeni kütük döküm ünitesi tedarik edecek

Perşembe, 09 Mayıs 2024 11:25:44 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli tarafından yapılan açıklamada, Irak merkezli şirket Muhaj Baghdad’ın yıllık 500.000 mt kapasiteli üç bantlı sürekli döküm ünitesi sipariş ettiği duyuruldu.

Irak’ın Babil bölgesinde inşa edilecek yeni ünitede inşaat demiri kaliteleri üretileceği ve faaliyetlerin aksamadan sürmesi için Danieli’nin otomasyon sisteminin kullanılacağı belirtildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Iraklı şirket, yine Danieli’den inşaat demiri üretim kapasitesi yıllık 500.000 mt seviyesinde yer alacak termomekanik kontrollü haddehane sipariş etmişti.