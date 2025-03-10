CSN Usiminas’taki hisselerini satmayı reddettiği için ceza aldı

Brezilyalı çelik üreticisi CSN, Usiminas’taki hisselerini satmayı reddettiği için Minas Gerais yargısı tarafından 172 milyon $ cezaya çarptırıldı.

CSN 2010’lu yıllarda Usiminas’ın hisselerini satın almaya başlamış ve şirketteki toplam payını %13,6’ya çıkarmıştı. Brezilya rekabet kurumu CADE CSN’den payını %5’e düşürmesini istemiş ancak son tarih belirtmemiş ve bu nedenle gecikmeler olmuştu.

2024’te satış için son tarih belirlendi ve CSN bu son tarihe uymadı. Artık CSN’in Usiminas’taki hisselerin bir kısmını satması, cezayı ödemesi ya da mahkemenin kararını temyize götürmesi bekleniyor.