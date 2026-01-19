CSN nakit yaratmak için varlıklarını satışa çıkarıyor

Brezilyalı çelik ve demir cevheri üreticisi CSN, ana çelik ve madencilik faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olmayan varlıklarını elden çıkarmayı planladığını açıkladı.

Mevcut koşullarda CSN’nin net finansal borcu 37,5 milyar BRL (7 milyar USD) seviyesinde bulunurken, tahmini FAVÖK tutarı 12,7 milyar BRL olarak hesaplanıyor. Şirket, 15-18 milyar BRL tutarında gelir yaratması beklenen varlık satışları yoluyla net finansal borcunu 19,5 milyar BRL seviyesine indirmeyi hedefliyor.

Varlık satış sürecinin ağırlıklı olarak şirketin altyapı ve çimento segmentlerine odaklanacağı, satış sürecinin 2026’nın Ocak ayında başlamasının ve yılın ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Buna ek olarak CSN’nin stratejisi çelik bölümünde stratejik bir ortaklık kurulmasını da içeriyor. Şirket Başkanı Benjamin Steinbruch’a göre bu adım, “stratosferik” seviyelere ulaşan faiz oranları ve ithal ürünlerden kaynaklanan artan rekabetle şekillenen mevcut ekonomik koşullar nedeniyle atılıyor.

Rio de Janeiro eyaletindeki Volta Redonda’daki ana çelik tesisi, bir yüksek fırının halihazırda devre dışı olmasına rağmen eski teknolojiye sahip olarak değerlendiriliyor. Gelecekte kurulacak ortaklıklar aracılığıyla teknolojik modernizasyon yapılması öngörülüyor.

USD = 5,36 BRL