Brezilya’da nihai mamuller için navlun fiyatları 2026’nın Ocak ayında düştü

Brezilyalı dış ticaret kurumu Siscomex, 2026 yılının Ocak ayı için ortalama navlun fiyatlarını açıkladı.

Çin’den ithal kaplamalı için navlun 56$/mt, Vietnam’dan ithal malzeme 56$/mt, Güney Kore’den 132$/mt, Japonya’dan 89$/mt, Almanya’dan 18$/mt ve Hong Kong’tan 62$/mt oldu. Sıcak rulo sac için Güney Kore, Mısır, Çin ve İtalya’dan sırasıyla 51$/mt, 42$/mt, 85$/mt ve 26$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Çin’den ithal soğuk rulo sac için navlun 57$/mt seviyesinde yer alırken, Güney Kore’den 53$/mt ve Güney Kore’den 79$/mt navlun istendi.

Çin, Rusya, Güney Kore ve Türkiye’den ithal inşaat demiri için navlun sırasıyla 80$/mt, 60$/mt, 130$/mt ve 23$/mt oldu.

Tel için Çin, Güney Kore, Avusturya, Mısır ve Fransa’dan sırasıyla 77$/mt, 137$/mt, 100$/mt, 14$/mt ve 89$/mt seviyelerinden fiyat verildi.

Ağır profil için Çin ve Türkiye çıkışlı navlun fiyatları sırasıyla 61$/mt ve 34$/mt olurken, filmaşin için navlun Çin’den 83$/mt, Mısır’dan 36$/mt ve Rusya’dan 62$/mt olarak kaydedildi.

Ocak ayında Brezilya nihai mamul ithalatının %62’sini Çin’den yaptı. Aralık ayında bu oran %60 olarak kaydedilmişti.

Aynı ayda ülkede ortalama navlun fiyatları Aralık ayında kaydedilen 59$/mt’dan 62$/mt’a yükseldi.