 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın yassı mamul satışları 2026’nın Ocak ayında düştü

Cuma, 27 Şubat 2026 09:40:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 293.900 mt’a kıyasla 248.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Aralık ayına kıyasla %2,3 düşüşle 291.300 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,2 düşüşle 1,13 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %9,7 artışla 225.600 mt oldu.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %8,2 ve %14,8 düşüş gösterirken, ithalat %6,6 geriledi. Şubat ayında alımların aylık bazda %6 ve satışların %4 düşmesi bekleniyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro yakın zamanda soğuk rulo sac ve kaplamalı sac ithalatına getirilen antidamping vergileri konusunda kısa vadede arz sıkıntısı yaşanacağını belirtti.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları Çin’deki tatil sonrası değişiklik göstermedi

26 Şub | Hurda ve Hammadde

Brezilya’dan Güney Amerika’ya verilen inşaat demiri fiyatları gevşedi

24 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat yatay seyrini sürdürüyor

24 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamuller için ticaret açığı 2026’nın Ocak ayında azaldı

20 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları dört haftadır yatay

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları sekiz haftadır aynı seviyede

19 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat haftalık bazda değişmedi

18 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı pik demir fiyatları kademeli yükselişini sürdürüyor, satışların odağı ABD ve Avrupa

13 Şub | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı slab fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı

10 Şub | Yassı Ürünler ve Slab

Fitch’in not indirimi CSN’in satış sürecini hızlandırdı

06 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis