Brezilya’nın yassı mamul satışları 2026’nın Ocak ayında düştü

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ocak ayında bir önceki ay kaydedilen 293.900 mt’a kıyasla 248.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Aralık ayına kıyasla %2,3 düşüşle 291.300 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %0,2 düşüşle 1,13 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %9,7 artışla 225.600 mt oldu.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %8,2 ve %14,8 düşüş gösterirken, ithalat %6,6 geriledi. Şubat ayında alımların aylık bazda %6 ve satışların %4 düşmesi bekleniyor.

INDA Başkanı Carlos Loureiro yakın zamanda soğuk rulo sac ve kaplamalı sac ithalatına getirilen antidamping vergileri konusunda kısa vadede arz sıkıntısı yaşanacağını belirtti.