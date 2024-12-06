CSN ile olan anlaşmazlıkta Ternium’un aleyhine karar çıktı

Brezilya üst mahkemesi önceki kararını yineleyerek Ternium'un yerel çelik üreticisi CSN'ye tahmini 5 Milyar BRL (833 milyon $) ödemesi gerektiği hükmüne vardı.

İki şirket arasındaki anlaşmazlık Ternium'un 2011 yılında Usiminas'ın %27,7 hissesini satın almaşı ve bu hamleyi CSN’in şirketin kontrolünün üstü kapalı bir şekilde değiştirilmesi olarak değerlendirilmesiyle başladı. Brezilya mevzuatına göre, CSN gibi azınlık hissesi bulunan şirketlerin de tüm hissedarlara ödenecek hisse bedelini alması gerekmekteydi.

Mahkeme kararında CSN’in tazminat alması gerektiğini kabul etti ancak yasal bedelin 500 milyon BRL'den 5 milyon BRL'ye düşürülmesi gerektiğini belirtti. Ternium, karara itiraz edeceğini bildirdi.

Nihai kararın 2025'te alınması bekleniyor.