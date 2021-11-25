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CSC altyapı inşaatları sayesinde küresel çelik talebinin artmasını bekliyor

Perşembe, 25 Kasım 2021 14:28:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), dünya çapındaki altyapı inşaatları sayesinde küresel çelik talebinin artmasını beklediğini belirtti. 2021 yılında küresel çelik talebi yüksek seviyede seyretmeye devam ediyor. Piyasa üçüncü çeyrekteki geleneksel durgun sezonda fiyatlarda düzeltme gördü ve dördüncü çeyreğe dair temkinli iyimserlik sürüyor.

CSC, “Çelik talebi, bu yıl limanlardaki yoğunluk ve yarı iletken çip sıkıntısından kaynaklanan tedarik zinciri sorunlarından etkileniyor. Nakliye kapasitesinin ve başlıca bileşenlerin tedarikinin iyileştirilmesi ve çelik tüketiminin artması bekleniyor,” dedi.

Şirket, talep sabit seyrettiği için piyasanın geleceğine yönelik karamsarlığa gerek olmadığını belirtti. Özellikle ABD’de olmak üzere küresel olarak altyapı planlarının uygulanmasıyla son kullanıcılardan gelen çelik talebinin istikrar kazandığı ve hammadde fiyatlarının yüksek seviyelerde seyrettiği göz önüne alındığında, çelik fiyatlarının desteklenmesi bekleniyor.

Öte yandan, şirket 2020 yılının sonunda 2 No’lu yüksek fırınının yenileme çalışmalarını vaktinden önce tamamladı ve güçlü bir talep gördü. Birinci ve ikinci çeyrekte güçlü piyasa talebi karşısında tam kapasiteyle faaliyet gösteren şirketin üçüncü çeyrekteki satış hacmi, yağışlı dönem ve ihracat sevkiyat programındaki gecikmeler nedeniyle bir miktar düştü.

Şirket, demir cevheri fiyatlarıyla ilgili olarak, fiyatların bu yılın ilk yarısında arttığını, üçüncü çeyrekte ise düşüşe geçtiğini belirtti. Şirkete göre; bu yılın dördüncü çeyreğinde koklaşabilir taş kömürü fiyatları yeni zirve seviyelere yükselerek demir cevheri fiyatlarındaki düşüşü dengeledi.

CSC Başkan Yardımcısı Hwang Chien-chih, “Demir cevheri fiyatları son üç günde %20’den fazla artarak 99,45$/mt seviyelerine geri döndü ve fiyatlar muhtemelen 100$/mt’un üzerinde kalacak, koklaşabilir taş kömürü fiyatları ise 317$/mt seviyesinde seyredecek. Her iki emtia da çelik fiyatlarına güçlü destek sağlayacak,” dedi.


Etiketler: CSC  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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