Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın ilk çeyreğinde %4,8 düştü

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk üç ayına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Mart ayında şirketin karbon çelik satışları 668.136 mt ve Ocak-Mart döneminde 1,84 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

İlk çeyrekte CSC’nin faaliyet geliri yıllık %4,8 düşüşle 79,16 milyar NTD (2,52 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2025’in ilk üç ayında kaydedilen 1,37 milyar NTD faaliyet kârına kıyasla 620,54 milyon NTD (19,75 milyon $) faaliyet zararı bildirdi. Faaliyet gelirleri ve faaliyet kârındaki gerileme, çelik departmanındaki birim brüt kârın düşmesinden kaynaklanıyor.