 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvanlı...

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın ilk çeyreğinde %4,8 düştü

Cuma, 08 Mayıs 2026 10:29:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk üç ayına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Mart ayında şirketin karbon çelik satışları 668.136 mt ve Ocak-Mart döneminde 1,84 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

İlk çeyrekte CSC’nin faaliyet geliri yıllık %4,8 düşüşle 79,16 milyar NTD (2,52 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2025’in ilk üç ayında kaydedilen 1,37 milyar NTD faaliyet kârına kıyasla 620,54 milyon NTD (19,75 milyon $) faaliyet zararı bildirdi. Faaliyet gelirleri ve faaliyet kârındaki gerileme, çelik departmanındaki birim brüt kârın düşmesinden kaynaklanıyor. 


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar CSC 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde geriledi

31 Mar | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın Ocak ayında arttı

02 Mar | Çelik Haberler

CSC 2025 yılında faaliyet zararı açıkladı

29 Oca | Çelik Haberler

CSC'nin faaliyet geliri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde düştü

03 Eki | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %9,9 düştü

02 Tem | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Temmuz döneminde arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri ilk yarıda yükseldi

30 Tem | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Mayıs döneminde artış gösterdi

27 Haz | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri ve kârı Ocak-Nisan döneminde yükseldi

23 May | Çelik Haberler

CSC birinci çeyrekte faaliyet gelirini yükseltti, yüksek fırınına HBI enjekte etti

26 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis