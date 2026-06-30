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CSC: Çin’in üretim kesintileri ve jeopolitik gerilimler küresel çelik arzı üzerinde baskı kuruyor

Salı, 30 Haziran 2026 11:24:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın Ocak-Mayıs dönemine ilişkin açıkladığı ön mali sonuçlarında Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji arzını etkileyerek emtia maliyetlerinin yükselmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini hafif aşağı yönlü revize ederek %3,1’e düşürdüğünü hatırlattı.

Yapılan açıklamada Çin’in ham çelik üretiminde kesintilere gitmesi ve çelik ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırması sonucunda bu yılın ilk dört ayında ham çelik üretiminin yıllık %4,1, çelik ihracatının ise yıllık %9,7 düştüğü dile getirildi.

Öte yandan şirket, ABD ile İran arasındaki savaştan dolayı İranlı çelik üreticilerinin üretimini azalttığını ve bu nedenle küresel çelik arzında keskin bir düşüş yaşandığını ifade etti. Arzın düşmesi sebebiyle ikinci çeyrekte küresel çelik fiyatlarının sertçe yükseldiğini belirten CSC, son dönemdeki yükselişin ardından küresel çelik fiyatlarının yüksek seviyelerde dalgalanmaya başladığını ve beklentilerin farklı seyirler izlemeye devam ettiğini kaydetti.

Mayıs ayında şirketin karbon çelik satışları 673.561 mt ve Ocak-Mayıs döneminde 3,21 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Mayıs döneminde CSC’nin faaliyet geliri yıllık %1,9 düşüşle 140 milyar NTD (4,40 milyar $) seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2025’in ilk beş ayında kaydedilen 402,10 milyon NTD seviyesine kıyasla 1,53 milyar NTD (48,06 milyon $) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Görüş CSC 

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