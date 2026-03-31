Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde geriledi

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk iki ayına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Şubat ayında şirketin karbon çelik satışları 579.711 mt ve Ocak-Şubat döneminde 1,17 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde CSC’nin faaliyet geliri yıllık %6,2 düşüşle 50,54 milyar NTD (1,57 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2025’in ilk iki ayında kaydedilen 995,41 milyon NTD faaliyet kârına kıyasla 322,91 milyon NTD (10,06 milyon $) faaliyet zararı bildirdi. Söz konusu düşüş ve zarar, çelik departmanının birim brüt kârındaki düşüşten kaynaklandı.