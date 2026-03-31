 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvanlı...

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde geriledi

Salı, 31 Mart 2026 11:28:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk iki ayına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Şubat ayında şirketin karbon çelik satışları 579.711 mt ve Ocak-Şubat döneminde 1,17 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Şubat döneminde CSC’nin faaliyet geliri yıllık %6,2 düşüşle 50,54 milyar NTD (1,57 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2025’in ilk iki ayında kaydedilen 995,41 milyon NTD faaliyet kârına kıyasla 322,91 milyon NTD (10,06 milyon $) faaliyet zararı bildirdi. Söz konusu düşüş ve zarar, çelik departmanının birim brüt kârındaki düşüşten kaynaklandı.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar CSC 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis