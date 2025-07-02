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CSC’nin faaliyet geliri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %9,9 düştü

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 12:23:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan’ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın Mayıs ayına ve ilk beş ayına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu ayda şirketin karbon çelik satışları 702.968 mt ve Ocak-Mayıs döneminde 3,18 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Ocak-Mayıs döneminde CSC’nin faaliyet geliri yıllık %9,9 düşüşle 142,73 milyar NTD (4,92 milyar $) seviyesinde yer alırken, faaliyet kârı ise 2024’ün ilk beş ayında kaydedilen 1,70 milyar NTD’ye kıyasla 402,10 milyon NTD (13,85 milyon $) seviyesine geriledi.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Mali Sonuçlar CSC 

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