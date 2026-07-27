 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tayvanlı...

Tayvanlı CSC'nin faaliyet geliri 2026'nın ilk yarısında hafifçe geriledi

Pazartesi, 27 Temmuz 2026 11:51:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Tayvan'ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk yarısına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.

Haziran ayında şirketin karbon çelik satışları 535.325 mt ve Ocak-Haziran döneminde 3,74 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

İlk yarıda CSC'nin faaliyet geliri yıllık %0,1 düşüşle 168 milyar NTD (5,19 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2025'in ilk yarısında kaydedilen 1,24 milyar NTD faaliyet zararına kıyasla 3,04 milyar NTD (94,25 milyon $) faaliyet kârı bildirdi. Faaliyet kârındaki artış, çelik birimindeki satışlarda kaydedilen artıştan kaynaklanıyor.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Tayvan Güneydoğu Asya Mali Sonuçlar CSC 

Benzer Haber ve Analizler

CSC: Çin’in üretim kesintileri ve jeopolitik gerilimler küresel çelik arzı üzerinde baskı kuruyor

30 Haz | Çelik Haberler

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın ilk çeyreğinde %4,8 düştü

08 May | Çelik Haberler

Tayvanlı CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın Ocak-Şubat döneminde geriledi

31 Mar | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri 2026’nın Ocak ayında arttı

02 Mar | Çelik Haberler

CSC 2025 yılında faaliyet zararı açıkladı

29 Oca | Çelik Haberler

CSC'nin faaliyet geliri 2025’in Ocak-Ağustos döneminde düştü

03 Eki | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %9,9 düştü

02 Tem | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Temmuz döneminde arttı

27 Ağu | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri ilk yarıda yükseldi

30 Tem | Çelik Haberler

CSC’nin faaliyet geliri Ocak-Mayıs döneminde artış gösterdi

27 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis