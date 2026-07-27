Tayvanlı CSC'nin faaliyet geliri 2026'nın ilk yarısında hafifçe geriledi

Tayvan'ın en büyük çelik üreticisi China Steel Corporation (CSC), bu yılın ilk yarısına ilişkin ön mali sonuçlarını açıkladı.
Haziran ayında şirketin karbon çelik satışları 535.325 mt ve Ocak-Haziran döneminde 3,74 milyon mt seviyelerinde yer aldı.
İlk yarıda CSC'nin faaliyet geliri yıllık %0,1 düşüşle 168 milyar NTD (5,19 milyar $) seviyesinde yer alırken, şirket 2025'in ilk yarısında kaydedilen 1,24 milyar NTD faaliyet zararına kıyasla 3,04 milyar NTD (94,25 milyon $) faaliyet kârı bildirdi. Faaliyet kârındaki artış, çelik birimindeki satışlarda kaydedilen artıştan kaynaklanıyor.