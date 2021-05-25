Crisil Jindal Stainless’ın uzun vadeli kredi notunu A+ olarak belirledi

Salı, 25 Mayıs 2021 12:27:47 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited’in (JSL) uzun vadeli kredi notunu ilk kez A+/Durağan olarak belirledi.

JSL’nin Genel Müdürü Abhyuday Jindal konuya ilişkin, “Borçlarımızı yaklaşık %35 azaltarak düşük kaldıraçlama yapmamız sayesinde bu kredi notunu aldık. Bu nedenle, güçlü bilanço yönetimimize yoğunlaşmakta kararlıyız,” açıklamasını yaptı.

Kredi notu belirlenirken JSL ve Jindal Stainless (Hisar) Limited’in devam eden birleşme sürecinden sonra ortaya çıkacak konsolide şirket de hesaba katıldı.

Jindal sözlerine, “Birleşme sürecinin tamamlanmasıyla şirket, çeşitlendirilmiş ürün portföyü yanında yüksek pazar payına sahip büyük ölçekli bir operasyon olacak,” şeklinde devam etti.