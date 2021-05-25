﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Crisil Jindal Stainless’ın uzun vadeli kredi notunu A+ olarak belirledi

Salı, 25 Mayıs 2021 12:27:47 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hint çelik üreticisi Jindal Stainless Limited’in (JSL) uzun vadeli kredi notunu ilk kez A+/Durağan olarak belirledi.

JSL’nin Genel Müdürü Abhyuday Jindal konuya ilişkin, “Borçlarımızı yaklaşık %35 azaltarak düşük kaldıraçlama yapmamız sayesinde bu kredi notunu aldık. Bu nedenle, güçlü bilanço yönetimimize yoğunlaşmakta kararlıyız,” açıklamasını yaptı.

Kredi notu belirlenirken JSL ve Jindal Stainless (Hisar) Limited’in devam eden birleşme sürecinden sonra ortaya çıkacak konsolide şirket de hesaba katıldı.

Jindal sözlerine, “Birleşme sürecinin tamamlanmasıyla şirket, çeşitlendirilmiş ürün portföyü yanında yüksek pazar payına sahip büyük ölçekli bir operasyon olacak,” şeklinde devam etti.


Etiketler: çelik üretimi  Jindal  Hint Yarımadası  Hindistan  ekonomi  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

26  May

Hindistan hükümeti pandemiden etkilenen ekonomi için mali teşvik paketi açıklayacak
20  May

Fitch JSW Limited’in görünümünü negatiften pozitife çevirdi
18  May

SAIL’in Dungapur tesisi Hindistan’ın LHB vagonları için ilk çelik şaftların sevkiyatını yaptı
17  May

EEPC fiyatları kontrol altına almak için çelik ihracatına kısıtlama getirilmesini istedi
03  May

Hindistan Çelik Bakanlığı Covid hastalarının tedavisi için 10.000 hasta yatağı tesis edilmesini istedi