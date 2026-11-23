Vietnam merkezli çelik üreticisi Nam Kim Steel, 21 Kasım tarihinde Ho Chi Minh şehrinde bulunan yeni Phu My çelik tesisinin resmi açılışını gerçekleştirdiğini duyurdu.

My Xuan B1-Dai Duong Sanayi Bölgesi'nde yer alan yeni tesis için yaklaşık 6,2 trilyon VND (240 milyon $) yatırım yapıldı. 32,2 hektarlık alana kurulan tesisin yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon mt olurken, yatırımla birlikte Nam Kim Steel'in toplam yıllık üretim kapasitesi 2,2 milyon mt'un üzerine çıktı.

Yeni tesis soğuk haddelenmiş ve kaplamalı çelik üretimini güçlendirecek

Phu My tesisi, asitleme, soğuk haddeleme, sürekli tavlama, metalik kaplama ve boyama süreçlerini kapsayan entegre bir üretim sistemine sahip. Beş tezgâhlı ve altı merdaneli haddeleme teknolojisiyle donatılan sürekli asitleme ve soğuk haddeleme hattının yıllık üretim kapasitesi 1,2 milyon mt, sürekli tavlama hattının kapasitesi ise 400.000 mt seviyesinde bulunuyor.

Tesiste ayrıca otomatik kalite kontrol sistemleri ve gelişmiş kaplama teknolojileri kullanılıyor. Bu sayede Nam Kim Steel, soğuk rulo sac, galvanizli sac, alüminyum-çinko kaplamalı sac ve boyalı sac üretimini genişletmeyi hedefliyor.

Nam Kim katma değeri yüksek çelik ürünleri portföyünü genişletiyor

Şirket, açılış töreninde CR-Annealed soğuk rulo sac, Zero Spangle galvanizli sac ve PPGL AZ200 boyalı sac olmak üzere üç yeni ürün grubunu tanıttı.

Nam Kim Steel tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu yatırımın, şirketin iç ve dış piyasalardaki rekabet gücünü artırmasının yanı sıra inşaat, beyaz eşya, makine imalatı ve yan sanayi sektörlerine yönelik katma değeri yüksek çelik ürünleri arzını genişletmesi bekleniyor.