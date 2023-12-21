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Crisil: Hindistan’ın çelik ithalatı 2023-2024 mali yılında 6 milyon mt seviyesinde kalacak

Perşembe, 21 Aralık 2023 11:40:40 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Crisil, Hindistan’ın çelik ithalatının 2023-2024 mali yılında 6 milyon mt seviyesinde kalacağını belirtti.

Kuruluş tarafından yayımlanan raporda, ithalattaki artışta küresel yavaşlamanın etkisiyle yerel talebin azaldığını gören üreticilerin Hindistan’a ihracata yönelmesinin ve Hindistan hükümetinin altyapı ile inşaat sektörlerine yönelik harcamalarının oluşturduğu talebin rol oynadığı ifade edildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığı tarihten bu yana zayıf seyreden küresel çelik talebinin geçtiğimiz yıl yaşanan %3,3 düşüşün ardından bu yıl %1,6 artması beklense de talebin ülkelerde genel olarak halen yetersiz olduğu belirtiliyor. Küresel talepteki artış oranı, Hindistan’da talebin %13 yükseldiği ve çelik sektörünün üst üste üçüncü yıl çift haneli büyüme göstermeye hazırlandığı bir dönemde yavaşladı.

Öte yandan dünyanın en büyük emtia üreticisi Çin’de talep üç yıl süren düşüşün ardından canlanmaya başladı. Ancak arz fazlası fiyatlar üzerinde baskı kurdu. Geçtiğimiz birkaç aylık süre zarfında Çinli üreticilerin kâr marjı çoğunlukla yüksek hammadde fiyatları ve yuanın değer kaybı sebebiyle baskı altında kaldı.

Çinli üreticiler oldukça rekabetçi fiyatlardan küresel piyasaya satışlara başladı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde Çin’in çelik ihracatı yıllık %35,6 yükselerek 82,7 milyon mt seviyesinde yer alırken Çin’in Hindistan’a ihracatında da artış görüldü. Ancak bu artış Hindistan’da fiyatları destekledi ve ithalatın önemli ölçüde yükselmesine yol açtı. Kasım ayı itibarıyla Hindistan’ın nihai mamul ithalatı yıllık %13,4 artışla 4,26 milyon mt olurken ihracatı yıllık %6,2 düşüşle 4,03 milyon mt seviyesine geriledi. Böylelikle Hindistan net nihai mamul ithalatçısı konumuna yerleşti.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Görüş 

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