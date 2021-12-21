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Çolakoğlu yeni yazılımla karbon salımını ve maliyetleri azaltacak

Salı, 21 Aralık 2021 13:46:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre, Çolakoğlu Metalürji, Almanya merkezli Smart Steel Technologies’in “SST Temperature Al” yazılımını kendi sistemine entegre edecek. Yazılımın birkaç ay içinde yüklenmesi planlanıyor.

Şirket yazılım sayesinde maliyetlerini ve karbon salımını kısa sürede azaltabilecek.

Çolakoğlu’nun CEO’su Uğur Dalbeler, “Çolakoğlu, SST Temperature Al yazılımını kendine entegre ederek gelişmiş bir geleceğe doğru önemli bir adım atıyor. Gelecekte çelik üretim sürecinde yeni teknoloji kullanımının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Şirket bu yazılımla maksimum maliyet tasarrufu elde edebilecek ve çelik üretiminde dijitalleşen ve karbonsuz olan bir geleceğe doğru ilerleyebilecek,” dedi.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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