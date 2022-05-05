Çolakoğlu paslanmaz çelik üretiminde iki dünya rekoru kırdı

Perşembe, 05 Mayıs 2022 12:31:50 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies Çolakoğlu’nun Dilovası tesisinde paslanmaz çelik üretiminde iki adet dünya rekoru kırdığını açıkladı.

Şirketin Primetals tarafından tedarik edilen vakumlu oksijende karbonsuzlaştırma tesisi tek seferde 298,2 ton üretime ulaştı ve karbonsuzlaştırmadan sonra karbon içeriği rekor bir seviye olan 5 ppm (milyonda bir birim) oldu.

Çolakoğlu’nun CEO’su Uğur Dalbeler, “Paslanmaz hurdayı geri dönüştürerek paslanmaz çelik üretiyoruz. İthalatın yerine geçerek Türkiye’nin ticari açığının azaltılmasına katkıda bulunacağız,” dedi.